Artem senza visto per l'Inghilterra

Artem Dovbyk a Rieti ma non a Burton. L'ucraino sarà il grande assente, almeno nei primi giorni, del ritiro in Inghilterra. La Roma dopo la partita contro l'Olympiacos si è spostata direttamente all'aeroporto di Fiumicino per imbarcarsi sul volo per Birmingham. Senza il gigante ucraino, senza anche Shomurodovv. Con tutto il rispetto per l'uzbeko, in uscita dal club, la grande perdita per De Rossi sarà quella del neo acquisto pagato al Girona 30,5 milioni più bonus. Il motivo è burocratico: Dovbyk è privo del visto persbareare in Inghilterra ed è in attesa che tutte le carte siano sistemate per poter poi volare dai compagni di squadra. Gli agenti sono tornati in Ucraina per cercare di sbrigare il più velocemente possibile tutte le pratiche burocratiche: Artem venerdì è andato in ambasciata e serviranno 3-4 giorni per ottenere il visto. La Roma spera di averlo martedi per l'amichevole contro il Coventry. Intanto Dovbyk si allena a Trigoria e aspetta il via libera (...) Questa mattina la Roma ha cominciato ad allenarsi al St George's Park National Football Centre a pochi chilometri da Birmingham. Una struttura di altissimo livello, la casa del calcio inglese dove le nazionali maschili e femminili preparano i grandi appuntamenti. Ben 130 ettari di terreno e 12 campi, palestre di altissimo livello e ampie zone relax: lo spazio non mancherà al Roma che dormirà nell'hotel all'interno del centro sportivo. (...)

(corsport)