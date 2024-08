Artem potrebbe essere presente sabato a Rieti

Arriva, stringe mani, si allena, gioca. Già ieri, nell'amichevole che il Girona ha perso 4-O contro il Tolosa, Artem Dovbyk è stato schierato titolare. Significa che sta bene, dopo l'Europeo che per la sua Ucraina si è conclusa alla fine dei gironi. (...) La sensazione è che De Rossi lo porterà già sabato a Rieti per la partita contro l'Olympiacos. Ma non è detto che lo utilizzi: di questo parlerà al giocatore dopo il primo allenamento a Trigoria. Per l'esordio potrebbe anche aspettare la settimana di ritiro in Inghilterra, quando gli avversari saranno il Coventry (a porte chiuse) e l'Everton, prova generale a otto giorni dall'inizio del campionato. (...)

(corsport)