Artem Dovbyk affare fatto. Operazione da 36 milioni

La fumata bianca è arrivata: Artem Dovbyk sarà il nuovo centravanti della Roma. Il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Girona per un'operazione da 30,5 milioni di euro più 5,5 di bonus e il 10% di futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro. Decisiva la volontà dell'ucraino che da giorni aveva scelto i giallorossi, chiudendo la porta a qualsiasi altra soluzione. Confermate le sensazioni positive di martedì, quando il direttore sportivo Ghisolfi era volato in Spagna per concludere l'affare. Perché quella di ieri doveva essere la giornata decisiva per l'arrivo di Artem Dovbyk alla Roma. E così è stato. Quarantott'ore di pressing asfissiante del dirigente romanista, giunto direttamente nella città catalana per accelerare la trattativa e chiude-re l'operazione. In pieno stile Friedkin, che lo scorso weekend aveva dato il suo benestare all'aumento dell'offerta economica fino a raggiungere gli oltre 35 milioni richiesti dal club spagnolo. (...) Un'enorme tavola rotonda a cui ha partecipato anche la Ceo Lina Souloukou, arrivata direttamente da Roma per definire i dettagli economici dell'operazione. E ratificare l'acquisto più costoso del mercato giallorosso. Oggi sarà il giorno delle firme sui contratti, ma già ieri sera l'agente del calciatore aveva postato"spoilerato" tutto sui social, postando una storia con la maglia numero 9 e il nome Artem. (...) Sarà lui il titolare della Roma nella prossima stagione, che da oggi dovrà cercare di piazzare Tammy Abraham. E la più seria candidata a prendere l'attaccante inglese resta il Milan. Il centravanti britannico è una richiesta di Paulo Fonseca e per l'allenatore portoghese è il primo nome nella lista nel caso i rossoneri dovessero decidere di prendere un altro centravanti oltre a Morata. Abraham ha dato il suo ok al trasferimento e al momento ha messo da parte le offerte ricevute da Everton e West Ham. (...)

(La Repubblica)