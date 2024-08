Ancora attesa per i biglietti di Cagliari: costeranno 30 euro

La prima giornata di campionato si avvicina: La Roma esordirà all'Unipol Domus di Cagliari, contro il club sardo, il 18 agosto alle 20.45. In vista del debutto, i rossoblù hanno annunciato la vendita libera per i propri sostenitori - iniziata ieri alle 16 - e svelato il prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti giallorosso, costeranno 30 euro più i diritti di prevendita. Ma per i romanisti, che fremono per poter acquistare gli ingressi allo stadio, c'è ancora di un po' di attesa: il settore ospiti è momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti. (...) Prosegue la vendita per i biglietti di Roma-Empoli, prima gara casalinga, si viaggia spediti verso le cifre alle quali i tifosi giallorossi avevano abituato nella passata stagione: attualmente siamo sui 55 mila. Un po' di romanisti saranno anche a Liverpool al Goodison Park domani: oltre 500 i biglietti acquistati per la trasferta di fine ritiro contro l'Everton. (...)

(Il Romanista)