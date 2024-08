Ancora 5 colpi: De Rossi chiede altri tre titolari

Altri cinque ingressi. Non è un'esarazione: tre titolari, due alternative. De Rossi aspetta entro la fine del mercato il completamento della rivoluzione. [...] De Rossi vorrebbe il terzino destro che accompagna l'azione e presto lo avrà: Lorenz Assignon domenica ha salutato il Rennes con un eloquente giro di campo dopo aver contribuito alla rotonda vittoria contro il Lione. Ma arriverà anche l'ala sinistra che migliori l'imprevedibilità del gioco su quella fascia. [...] Riquelme dell'Atletico Madrid piace molto, così come Chiesa. Ma sono due strade poco percorribili per motivi diversi. Zhegrova del Lille costa meno, così come Boga che Ghisolfi aveva comprato per il suo Nizza. [...] Un difensore centrale low cost che completi il pacchetto al posto di Kumbulla può essere Djalò della Juventus. [...]

(Corsport)