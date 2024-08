Al via il ritiro nella casa dell’Inghilterra. Sul mercato è caccia al terzino destro

È iniziata sabato sera la seconda parte del ritiro precampionato della Roma. Dopo il pareggio di Rieti contro l’Olympiakos, la truppa di mister De Rossi è partita alla volta dell’Inghilterra, dove trascorrerà una settimana di preparazione presso il prestigioso St. George’s Park, la “casa” della nazionale inglese. […] La Roma affronterà il Barnsley martedì 6 agostoalle ore 17 inglesi (le 18 in Italia) a porte chiuse, all’interno del centro sportivo St. George’s Park. Il Barnsley, che milita nella terza serie inglese, rappresenterà il primo vero banco diprova per testare insieme i nuovi arrivati Soulé e Dovbyk (ancora nella Capitale, in attesa del visto per la Gran Bretagna da parte dell’ambasciata ucraina). E migliorare una condizione generale, fisica e di gioco, che contro i greci sabato pomeriggio è apparsa ancora lontano dall’essere ottimale. Il ritiro inglese culminerà con un incontro di grande rilievo. Il 10 agosto i giallorossi scenderanno in campo a Goodison Park per sfidare l’Everton. Un’amichevole organizzata su spinta di Dan e Ryan Friedkin quando la trattativa per l’acquisizione del club di Liverpool era ancora in piedi. Al fischio finale la Roma tornerà nella Capitale, ad una sola settimana dalla prima giornata di campionato. […] Nel mentre però il lavoro del ds Ghisolfi prosegue a ritmo sostenuto. […] De Rossicontinua a chiedere un nuovo terzino destro e il nome di Bellanova rimane il preferito dell’allenatore della Roma. […] Più economiche e meno difficoltose: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria.

(La Repubblica)