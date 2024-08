Adesso parte l'assalto a Boga: Djaló resta in pole, piace Danso

Quattro colpi in otto giorni. La probabilissima partenza di Paulo Dybala capovolge la seconda fase del mercato romanista e consegna al d.s. Florent Ghisolfi qualche spazio di manovra in più. [...] Il nome scelto da tempo porta a Jeremie Boga che ha già detto sì a un ritorno in Italia e fa parte della scuderia gestita da Ramadani. Per il folletto ivoriano il Nizza chiede 20 milioni, ma si può chiudere a 18. [...] Circa otto in meno di quanto vuole l'Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme, altro nome gradito al pari di Zhegrova del Lille e Galeno del Porto.

Ma con i giorni che passano bisogna andare su obiettivi concreti da consegnare a De Rossi. E questo riguarda anche gli altri reparti. Come la difesa che vede vicino Assignon: [...] prestito con obbligo di riscatto per un valore totale di 11 milioni. [...] Basta una telefonata alla Juve anche per Tiago Djaló, prendibile in prestito secco o con diritto di riscatto a patto di avere la garanzia di rientrare nelle rotazioni di De Rossi. La sua non è l'unica candidatura al centro. Si è aperto uno spiraglio, infatti, per Kevin Danso, il gigante austriaco del Lens che piaceva pure ad Inter e Atalanta. [...] Infine il centrocampista: il sogno è Manu Koné del M'Gladbach, l'alternativa Soumaré del Leicester

(gasport)