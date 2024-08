Abraham vuole solo il Milan. Calabria o Pubill per la fascia

Da spettatrice a regina. Il ruolo della Roma in questo mercato è cambiato in breve tempo e la preoccupazione dei tifosi si è trasformata in euforia. I Friedkin, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella trattativa per Dovbyk, hanno speso tanto. Oltre all’ucraino e Soulé, vanno aggiunti alla lista anche il riscatto di Angeliño e gli arrivi di Sangaré, Le Fée e Dahl. Una spesa complessiva che tocca i 90 milioni di euro (togliendo i vari bonus). Adesso è tempo di uscite. Ghisolfi è già al lavoro per vendere. Abraham è sulla lista dei partenti da giugno. Tammy ha messo in stand-by Everton e West Ham e ha detto ‘sì’ al Milan. Fonseca preme per averlo e lui vuole raggiungere l’amico Tomori con il quale ha passato le vacanze. I rossoneri hanno messo sul piatto varie contropartite: da Okafor a Jovic passando per Calabria. Il terzino è apprezzato da De Rossi – non è l’unico profilo, in corsa Pubill e Assignon – ma i giallorossi vorrebbero cedere l’ex Chelseasenza l’aggiunta di altri giocatori e preferibilmente in via definitiva. […]

(Il Messaggero)