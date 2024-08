Abraham vicino al West Ham. Pronto il rilancio per Danso

È sempre più vicino l’addio di Tammy Abraham alla Roma. Il club giallorosso infatti è prossimo a chiudere l’accordo con il West Ham per la cessione dell’attaccante inglese. Un’operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Una cessione fondamentale per portare l’assalto decisivo a Kevin Danso. Il Lens ha ritenuto non sufficiente l’ultima offerta presentata dal club capitolino per il difensore centrale. Per chiudere servirà un ulteriore sforzo da parte della società giallorossa che aveva proposto il prestito da un milione più obbligo di riscatto fissato a 21,5. Nelle prossime ore è prevista una nuova offerta più vicina ai 25 milioni richiesti dal club francese. [...]

(La Repubblica)