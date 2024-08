Abraham rossonero per Saelemaekers: si tratta con la Roma

Il finale del mercato potrebbe trasformarsi in un gran finale. [...] L'idea che ritorna è infatti quella di uno scambio Milan-Roma tra Saelemaekers e Abraham, con conguaglio economico a favore dei giallorossi. [...] L'ultima stagione è stata compromessa dai guai al ginocchio: il solo gol in campionato si spiega così. [...] Nel frattempo Dovbyk ha riempito l'area giallorossa e Abraham è in cerca di nuovi spazi altrove. Meglio se a San Siro: il giocatore si vede meglio in rossonero che in qualsiasi altro colore. [...]

Se Abraham si farà, una cessione è da mettere comunque in conto. Non tanto quella di Jovic, quanto quella di Alexis Saelemaekers. Rientrato a fine stagione dal prestito al Bologna, il belga ha ben impressionato Fonseca. [...] A Parma però Alexis è tornato tra le riserve, senza nemmeno un minuto in campo. [...] La Roma, in ogni caso, lo apprezza per gli stessi motivi: duttilità, applicazione, senso del sacrificio. E anche buone abilità tecniche e gol. [...] I club sono tornati a parlarsi nelle ultime ore e lo faranno di nuovo nelle prossime proprio per cercare di mettere a punto ogni elemento dell'affare. La quota che andrebbe alla Roma è uno di questi.

(gasport)