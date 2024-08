Abraham per Saelemaekers, ci siamo. Se Bove va in Premier, assalto a Koné

Lo aveva presagito in tempi non sospetti, il 4 agosto nel post-amichevole contro l’Olympiacos: «Sì, sul mercato siamo un po’ in ritardo. Ma vogliamo degli acquisti facili da comprare il 10 luglio o dei giocatori un po’ più forti ma che arrivano alla fine?». Parole profetiche quelle di De Rossi, a patto però che Ghisolfi riesca ad accontentarlo in queste ultime 48 ore di mercato.

[…] Arrivato Danso e completato il pacchetto difensivo, il buco rimane a centrocampo. Qui molto dipende da Bove. Il centrocampista negli ultimi giorni ha ricevuto due offerte: la prima del Paok, la seconda del Nottingham. Giocare in Premier, anche se in un club di seconda fascia, potrebbe essere la chance da non lasciarsi sfuggire.

[…] Il problema, in questo caso, è capire cosa vuole fare il Milan in mediana. Perché se la priorità per i rossoneri è Rabiot, il centrocampista del Monchegladbach è libero di accasarsi alla Roma (il Psg sembra essersi un po’ defilato). Altrimenti se arrivare all’ex Juve e accontentare le richieste di mamma Veronique fosse impossibile, appare difficile che il Milan possa dare alla Roma i 10 milioni che poi le servirebbero per soffiargli il centrocampista. […]

(Il Messaggero)