Abraham, la Roma vuole 25 milioni

Il Milan si sta concentrando su Tammy Abraham per dare a Fonseca un altro attaccante - tra l'altro molto gradito all'allenatore portoghese - che possa alternarsi con Alvaro Morata e fungere da esempio e stimolo a quel Francesco Camarda che va protetto, ma anche fatto crescere e non è da escludere che si possa affacciare con costanza in prima squadra anche se il suo team di appartenenza, a oggi, rimane Milan Futuro. La Roma, con l'arrivo di Dovbyk, si è messa in casa il nuovo titolare del posto di centravanti, ma per far partire Abraham servirà trovare con il Milan l'intesa economica sul cartellino. I giallorossi hanno necessità di vendere l'ex Chelsea, ma vogliono almeno 25 milioni. Il Milan, facendosi forte di questa situazione, vuole abbassare il prezzo. La sensazione è che nel corso delle prossime due settimane si potrà capire se, effettivamente, le due dirigenze riusciranno a trovare la quadra economica. [...]

(Tuttosport)