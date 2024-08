Abraham, il 9 per Fonseca: lo scambio si fa. Alla Roma soldi e Saelemaekers

Questo scambio s’ha da fare. Tammy Abraham dalla Roma al Milan, Alexis Saelemaekers a fare il percorso contrario, accompagnato da un assegno come conguaglio a favore dei giallorossi. I due calciatori hanno trovato velocemente l’intesa con la controparte, per vedere la fumata bianca manca ancora di definire nei dettagli le cifre dell’affare tra i due club. […]

Non è escluso che per chiudere venga richiesto un piccolo sacrificio anche ai calciatori, e nello specifico a Abraham, che attualmente guadagna 5,5 milioni netti a stagione (7,3 al lordo, grazie al decreto crescita). Ma in un’operazione incrociata è necessario definire nel dettaglio le quotazioni dei cartellini, possibilmente senza che nessuno dei due club vada incontro a problemi contabili. Sul bilancio della Roma, attualmente Abraham ha una cifra di ammortamento che si aggira intorno ai 17 milioni. Sotto, in sostanza, i giallorossi non possono andare. Mentre il Milan lo scorso anno aveva valutato circa 12 milioni Saelemaekers nel momento in cui è stato ceduto al Bologna.

(Gasport)