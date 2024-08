Abraham al West Ham? Bove chiesto dal Paok

Questi sono anche i giorni delle uscite in casa giallorossa. Ad iniziare da Tammy Abraham, il centravanti inglese che De Rossiha risparmiato domenica nell’assalto finale all’Empoli, proprio perché al centro di una trattativa. Abraham è sempre più vicino al West Ham, che dovrebbe prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. [...] Per Edoardo Bove si è aperta la strada del Paok. Il centrocampista andrebbe in prestito, in modo che la Roma manterrebbe la proprietà del cartellino. Shomurodov potrebbe rimanere a fare il vice-Dovbyk.

(Gasport)