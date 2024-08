Abdulhamid pronto. Dybala convocato dall’Argentina

È sbarcato pochi minuti dopo le 14 a Fiumicino, Saud Abdulhamid, il primo calciatore saudita della storia della Roma e della Serie A. [...] Resta da capire se sarà il solo acquisto nel ruolo, visto che la trattativa già definita (10 milioni complessivi tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) col Rennes per Assignon si è arenata dopo la mancata partenza di Dybala, che ha modificato le strategie di mercato romaniste. Dopo la delusione di domenica, per la Joya ieri è arrivata una buona notizia: il c.t. Scaloni lo ha convocato per il doppio impegno della nazionale argentina nelle partite contro il Cile e la Colombia. Dybala, che inizialmente non era stato inserito tra i convocati, partirà insieme a Paredes e Soulé, che facevano già parte della lista.

(Corsera)