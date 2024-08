Abdulhamid, il terzino saudita pronto per Trigoria

[...] Mentre tutta la città parla del possibile viaggio di sola andata di Paulo Dybala con destinazione Arabia Saudita, la Roma sta pensando di comperare un calciatore che gioca il campionato degli sceicchi. Si tratta di Saud Abdulhamid, terzino destro classe 1999, attualmente in forza all'Al-Hilal. Il difensore arabo ha giocato un ruolo importante nella scorsa stagione, scendendo in campo 51 volte e segnando 4 gol. Abdulhamid ha dimostrato una notevole versatilità, essendo stato impiegato non solo come terzino ma anche come difensore centrale. [...] Sarebbe il primo calciatore saudita a giocare in Serie A.

E' entrata nel vivo la trattativa tra la Roma e Jeremie Boga, ex Sassuolo ora in forza al Nizza. L'agente di Boga è Fali Ramadani, che martedì si è incontrato con Lina Souloukou e Florent Ghisolfi. Il calciatore franco-ivoriano ha dato il suo ok al trasferimento in giallorosso. Resta però da trovare l'accordo tra i due club, con il Nizza che per il momento valuta il cartellino di Boga circa 20 milioni di euro. Troppi. [...] Per il ruolo di esterno, in caso di partenza di Dybala, resta viva anche la pista che porta al kosovaro Zhegrova, del Lilla. [...]

(corsera)