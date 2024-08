Abdulhamid a Trigoria, Danso in arrivo. Tammy ok al West-Ham, pronto Pardo

Sprint della coppia Ghisolfi-Souloukou. L’obiettivo è chiaro: fare spazio il più possibile in rosa cedendo almeno tre giocatori, per poi prenderne altrettanti. Gli identikit dei rinforzi sono noti: Danso in difesa, uno tra Koné (il preferito che però piace al Psg) e Soumaré e davanti Fernandez Pardo. Intanto, a Trigoria è arrivato Saud Abdulhamid, è il primo arabo che giocherà nel campionato italiano. È un terzino destro della nazionale saudita prelevato dell’dall’Al-Hilal per 2,5 milioni. Ha già svolto le visite mediche e oggi sarà ufficializzato dalla società. Tra gli affari in uscita, invece il più rilevante è quello di Abraham che ha accettato di trasferirsi al West-Ham. [...] A breve arriverà Kevin Danso, i tifosi del Lens hanno esposto uno striscione criptico che sa tanto di addio. L’offerta inviata al Lens di 1 milione per il prestito e 21,5 per l’obbligo di riscatto più un milione di bonus è stata perfezionata per arrivare ai 25 milioni richiesti dai francesi. [...] Se uscirà Zalewski, Ghilsolfi potrebbe su puntare su Fernandez-Pardo del Gent che può giocare come esterno sinistro e vice Abraham. A destra, De Rossi spera che si riaccenda la trattativa per Assignon del Rennes che al momento ha subito una frenata.

(Il Messaggero)