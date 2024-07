Zaniolo sposa la Dea: il sì nella notte

Oggi Nicolò Zaniolo non sarà presente al raduno del Galatasaray a Istanbul. Assente per giusta causa: si sta curando in Italia nel decorso post operatorio e ha ottenuto dal club turco una settimana di tempo per proseguire le terapie. Ma a Istanbul non ci tornerà più da giocatore del Galatasaray perché l'Atalanta ha ormai definito il suo acquisto. Zaniolo arriverà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al raggiungimento del 65-70% delle presenze sta-gionali. L'affare si concluderà nella notte proprio perché Gala-tasaray e Atalanta stanno definendo questi aspetti sul riscatto. E non solo. Il prestito oneroso sarà di 3 milioni più altri 18 al riscatto e bonus ancora da definire ma che oscillano tra il milione e i 2. Un'operazione complessiva da circa 22-23 milioni. Un'operazione che riguarda anche la Roma che aveva mantenuto una percentuale sulla rivendita. […]

(Gasport)