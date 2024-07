West Ham: maxi offerta per Soulé. S'avvicinano i 35 milioni!

Non sempre, ma a volte capita. Cosa? Che tra i due litiganti goda il terzo. Ed è quello che potrebbe succedere tra coloro che stanno seguendo e lottando a suon di rialzi per ottenere il cartellino di Matias Soulé. [...] Il problema è che la Juventus non intende fare sconti rispetto al prezzo stabilito: 35 milioni. L'unico agreement che il club bianconere può concedere è quello di accettare 30 milioni di base e 5 di bonus facili da raggiungere. Se non arrivasse questo tipo di offerta, Soulé resterebbe sotto la Mole con buona pace di Thiago Motta. Il ragazzo ha fatto sapere che tra Roma e Leicester la sua preferenza, netta, è il club giallorosso dove troverebbe i connazionali Dybala e Paredes oltre il tecnico De Rossi che per lui ha speso parole importanti. [...] Infatti intermediari stanno per ultimare il lavoro con l'ambizioso West Ham e portare al club bianconero la cifra oggetto del desiderio, ovvero 35 milioni. [...] Impossibile dire al momento se sarà dunque Londra la prossima città dell'argentino ma è ovvio che se nel giro di 24/48 ore, come pare, arriverà la super offerta del West Ham, allora Roma e Leicester dovrebbero come minimo pareggiare per restare in corsa. In ogni caso tutto fa pensare che questa settimana sarà quella decisiva per capire il destino del sudamericano. [...]

(tuttosport)