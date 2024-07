Vittoria per 6-1 contro il Latina. Le Fée: "Roma è la sfida che volevo"

Non contava vincere, ma iniziare a capire. E quel che si è visto ieri nella prima amichevole della Roma è qualcosa che rende fiduciosi. [...] Alla fine la Roma ha superato il Latina per 6-1, con reti nel primo tempo di Dybala e Solbakken su rigore e di Pisilli e Le Fée su azione, dopo la rete iniziale del nerazzurro Capanni Dias. Poi, nella ripresa la doppietta finale del baby Graziani.

Ad assistere alla partita anche Ryan Friedkin e il fratello Corbin, insieme al Ceo Lina Souloukou e il d.s. Florent Ghisolfi. I 4 prima della partita avevano avuto una riunione operativa con De Rossi, che ieri ha schierato la Roma con il 4-2-3-1: Dybala [...] come falso nueve per l'assenza di Abraham (problema muscolare) e Le Fée mediano ma pronto a salire anche da trequartista. "Mi sento bene, De Rossi mi chiede di fare da legame tra difensori e centrocampisti e poi di spostarmi in avanti", ha detto il francese. [...]

(gasport)