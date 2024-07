Via al ritiro: la Roma batte il primo colpo

Il primo ad arrivare, il sorriso contagioso e la voglia di non lasciare nulla al caso: signore e signori, ecco a voi De Rossi che ieri ha iniziato il suo primo ritiro come allenatore. [...] Per questo motivo, i Friedkin hanno deciso di muovere un passo importante, regalando a Daniele il primo acquisto del nuovo corso: Le Fée, centrocampista 24enne del Rennes, è virtualmente un nuovo calciatore giallorosso. [...] La Roma pagherà un po' di più il cartellino della mezzala transalpina (23 milioni, rispetto alla valutazione iniziale di 20) ma abbassando il cash iniziale e aumentando la parte variabile che sarà versata in un secondo momento. [...]

Il centrocampista firmerà - già in giornata è atteso il suo sbarco nella Capitale - un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. [...] Daniele aspetta e Le Fée gli regala un primo sorriso al quale ora dovranno aggiungersene altri. All'appello - oltre ai nazionali che durante il mese torneranno scaglionati in gruppo - mancano almeno 9 calciatori: un portiere di riserva, un esterno titolare a destra e uno a sinistra, almeno un centrale difensivo se resterà Kumbulla, un centrocampista che possa essere un cambio (se partirà Aouar), due esterni offensivi (il sogno è Chiesa) e due centravanti, partenza di Abraham permettendo. [...]

(Il Messaggero)