Una doppietta per la Roma: con En-Nesyri e Soulé sogna l'attacco tutto nuovo

L'agente di Matias Soulé è in Italia e ieri ha incontrato la dirigenza della Juventus per decidere quale sarà il futuro del suo assistito. La società bianconera ha fretta di vendere [...] Lui la sua preferenza l'ha già data alla Roma e lo ha fatto anche suo papà, che sui social ha cominciato a seguire la società giallorossa oltre alla Juventus e al Frosinone. Perché il suo desiderio si realizzi ci sarà bisogno di un po' di buona volontà. Da parte della Roma che deve andare incontro alle richieste juventine e da parte della società bianconera, al momento ferma alla valutazione di 35 milioni di euro per il cartellino dell'argentino. La Roma è arrivata ad offrire 20 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il Leicester (che però non ha il gradimento del calciatore) è arrivato a 30 compresi i bonus. [...] Sembra non voler scendere dalle sue richieste, invece, il Villarreal, che per Sorloth continua a pretendere i 38 milioni della clausola rescissoria. Per questo motivo la Roma sembra abbia aver accelerato per En-Nesyri. I giallorossi vogliono convincere il Siviglia con un'offerta da circa 22 milioni di euro, forti del sì del calciatore che ha già rifiutato il Fenerbahçe di Mourinho [...]

(corsera)