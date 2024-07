Un parco intitolato al tifoso ucciso a San Siro

L'appuntamento è alle 18.30, in via Michele Pane all'altezza del civico 39: sarà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a scoprire la targa di intitolazione del "Parco Antonio De Falchi". De Falchi, giovane tifoso della Roma, venne ucciso il 4 giugno 1989 a Milano, davanti lo stadio di San Siro dove, alle 16, si sarebbe disputata Milan-Roma. (...) Viene avvicinato con la scusa di una sigaretta da una persona. Alla risposta, l'accento romano lo tradisce. Lui e gli altri 3 vengono assaliti da una trentina di persone. De Falchi non riesce a fuggire e viene colpito a più riprese a calci e pugni. Inutili i tentativi di rianimazione di polizia e medici. Antonio arriva all'Ospedale San Carlo già morto.

(Il Messaggero)