Un altro Ryan a Trigoria ma gioca in porta

È arrivato ieri pomeriggio intorno alle 19 al terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Matthew Ryan. Il portiere australiano, 32 anni, oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto per una stagione, con opzione per le due successive, prima di mettersi a disposizione di De Rossi. Ex (tra le altre) di Arsenal e Valencia, svincolato lo scorso 3o giugno dopo l'ultima stagione passata all'Az Alkmaar, tre Mondiali giocati con l'Australia, sarà il vice Svilar. (...) Da ieri pomeriggio, invece, sono in vendita su TicketOne i biglietti per l'amichevole che i giallorossi giocheranno il 3 agosto alle 17 allo stadio «Manlio Scopigno» di Rieti contro l'Olympiacos: la Curva costa 9 euro, 19 e 29 le tribune.

(corsera)