Tutto su Dovbyk. Pronta l’offerta

IL TEMPO (L. PES) —La settimana della Roma. Oggi l’arrivo di Dahl nella Capitale (sbarca alle 10.25 a Fiumicino), nelle prossime ore quello di Soulé ma Ghisolfi non si ferma. Il dirigente francese vuole regalare a De Rossi il centravanti e ha messo nel mirino i due attaccanti più prolifici della scorsa edizione della Liga: Alexander Sorloth e Artem Dovbyk. Il bomber del Girona sembrava destinato all’Atletico Madrid per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro, ma alcuni problemi legati soprattutto alle commissioni per gli agenti, hanno creato uno stallo importante tra i due club. Una frattura che la Roma vuole sfruttare nonostante la strada non sia semplice. Nella giornata di ieri gli agenti di Dovbyk sono stati nella Capitale per parlare con la dirigenza giallorossa e capire la fattibilità dell’affare. L’Ucraino ha aperto alla possibilità di vestire la maglia giallorossa, ma serve convincere anche il Girona. Per questo Ghisolfi valuta un’offerta simile a quella dell’Atletico Madrid: poco più di 30 milioni e bonus per insidiare la posizione degli iberici.