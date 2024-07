Tutti pazzi per Soulé: il Leicester è in pole ma la Roma ci crede

Matias Soulé suda, sbuffa e sprinta. Sui social della Juventus nei giorni scorsi è stata pubblicata una sua foto con il volto abbastanza provato. "Stanco, Mati?", era la didascalia. Stanco sicuramente, perché gli allenamenti di Thiago Motta sono parecchio tosti, ma anche motivato per l'inizio di una nuova stagione e curioso di sapere che cosa gli riserverà il futuro. L'esterno argentino infatti è al centro del mercato bianconero: piace in Premier League e anche alla Roma, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. (...) Giuntoli ha comunque promesso a Thiago Motta che lo venderà solo per un'offerta irrinunciabile: il valore che viene attribuito all'argentino è di 40 milioni, motivo per cui il club ha risposto "no grazie" alla prima offerta del Leicester di 25 milioni più altri 5 di bonus. In totale 30 milioni, ancora troppo pochi per convincere la Signora a privarsi di uno dei suoi gioielli. La sensazione è che alzando la base fissa a 30 e aggiungendo premi - non troppo difficili da raggiungere - per raggiungere i 35 si possa arrivare a chiudere. Il Leicester per ora ha preso tempo e nel frattempo si è rifatta sotto la Roma, che aveva messo l'esterno nel mirino già da un po'. Piace a De Rossi, sarebbe un investimento in linea con il progetto della proprietà (che punta molto sui giovani) e ha due grandi sponsor in squadra, gli amici Paulo Dybala e Leandro Paredes. Il problema resta il costo, perché la Roma non sembra intenzionata ad arrampicarsi fino a quota 30. Per questo c'era stata la virata su Federico Chiesa, che ha una valutazione più bassa per i bianconeri (20-25 milioni). (...)

(gasport)