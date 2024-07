Tutti i segreti della nuova maglia «home»

I colori sono stati mutuati da quelli di un abbonamento «storico» della stagione 1933-34, quando la Roma giocava a Campo Testaccio. L' Adidas ha affidato lo studio della nuova maglia al designer Miro Kroene, che ha lavorato sul progetto per quasi due anni. I numeri di maglia hanno al loro interno, in rilievo, la mappa del quartiere Testaccio. (...) Il debutto della nuova maglia avverrà nell'amichevole contro il Kosice. in programma in Slovacchia lunedì prossimo alle 19.30. La seconda maglia, a base bianca, e la terza maglia, a base blu, saranno presentate in un secondo momento.

(corsera)