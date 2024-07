Tutta la Serie A in onda su tivùsat

[...] Si consolida e amplia la partnership tra Dazn e tivùsat, così sarà possibile "giocare" tutte le partite della Serie A Enilive sui "campi" della piattaforma satellitare. Una scelta che consente di rendere lo sport, e non solo il calcio, sempre più accessibile ai tifosi, anche a coloro che risiedono in zone - come le comunità montane o le isole - dove la connessione ad Internet e le antenne terrestri non riescono a garantire una buona qualità del segnale. [...]

"Sfruttando le potenzialità e sinergie di entrambe le tecnologie, il live streaming e il satellite, renderemo l'esperienza del tifoso più completa possibile. Tivùsat rimane un partner distributivo per noi strategico e il rafforzamento della nostra partnership grazie alla trasmissione di tutte e 10 le partite di serie A Enilive permetterà di ampliare ancora di più il bacion degli appassionati di grande sport grazie alla presenza capillare del satellite sul territorio italiano", commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. [...] Per attivare i canali satellitari di Dazn su tivùsat basta avere un dispositivo tivùsat certificato e abilitato a Dazn, un abbonamento Dazn già attivo [...] oppure sottoscriverne uno dalla pagina www.dazn.com/tivusat e aggiungere al proprio abbonamento, con un supplemento mensile, anche i canali Dazn su tivùsat. [...]

(Tuttosport)