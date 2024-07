Toro tra il si di Gosens e il no per Bellanova

Prendere un valido esterno di fascia per la sinistra, senza perdere l'uomo di qualità da quella destra: questi i cardini del confronto tra Cairo e Vagliati volto a defmire le priorità del mercato. Nella settimana che può portare alla chiusura per Gosens, la dirigenza granata si trova anche a doversi difendere dagli attacchi per Bellanova. Quest'ultimo ritenuto incedibile - a maggior ragione dopo aver già sacrificato Buongiorno potendo ora contare su 35 milioni (5, rientranti sotto la voce bonus, potranno arrivare via Napoli a fronte del soddisfacimento di una serie di variabili) - ma per quanto messo in mostra al primo anno nel Toro elemento che sarà facilmente ambito fino al gong del mercato. Tra le società che hanno da subito manifestato interesse per Bellanova, e che a folate torna a sondare il terreno, c'è la Roma. Mentre dall'estero è il Manchester United - che dal club dì Cairo a proposito di esterni aveva già preso Darrnian nel 2015 - ad aver bussato per l'ex dell'inter. Il quale però è ritenuto un punto fermo, un valore non trattabile della squadra affidata a Vanoli. Dopo aver perso Buongiorno non può essere Bellanova, l'elemento dal quale monetizzare (...)

(tuttosport)