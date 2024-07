Torna Dybala, ora l’incontro con Ghisolfi

Paulo Dybala sta per sbarcare a Roma in anticipo: oggi (o meglio stanotte) è il grande giorno. Aereo prenotato, valigie fatte e abbracci con familiari e amici di sempre consumati. Il rientro dall’Argentina, dove ha trascorso l’ultimo periodo delle vacanze continuando ad allenarsi con il suo personal trainer, è stato messo in agenda prima per arrivare lunedì a Trigoria senza i problemi legati al jet lag, il disturbo da fuso orario. […] Dybala non ha ancora conosciuto Ghisolfi. L’incontro avverrà a stretto giro. Sul tavolo c’è un accordo da confermare ma con contorni diversi. Il contratto di Dybala dice che in questa stagione il suo stipendio salirà a quota 7,5 milioni più 2 di bonus. La base dalla quale ripartire è spalmare l’ingaggio su più anni: questa è la proposta che la Joya farà al suo nuovo diesse nel corso del prossimo fine settimana. La clausola da 12 milioni si è attivata cinque giorni fa e durerà per tutto il mese di luglio, è valida per l’estero e per l’Italia (ma il via libera in questo caso per dovrà arrivare dalla Roma, non dal calciatore). Dall’Arabia Saudita e dalla Premier League ci sono stati dei sondaggi, ma l’argentino non li ha presi in considerazione. La sua priorità si chiama Roma. perché non vuole esercitare la clausola e andare via. La trattativa, quindi, proseguirà a carte scoperte. […]

(Corsport)