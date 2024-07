Torna Celik. Da lunedì abbonamenti per le coppe

IL TEMPO (M. CIRULLI) - In attesa di ulteriori rinforzi dal mercato De Rossi continua a recuperare calciatori di ritorno dalle rispettive nazionali. Dopo Dybala e gli italiani, ieri è stato il turno di Celik, che ha anticipato il rientro di un giorno per mettersi immediatamente a disposizione del tecnico, partecipando alla consueta seduta di allenamento a Trigoria. Proprio il Fulvio Bernardini oggi ospiterà l’amichevole a porte chiuse tra Roma e Tolosa. Il test con il club francese è programmato per le ore 18 e sarà trasmesso su Dazn. Nel frattempo è stata annunciata la data della vendita degli abbonamenti per le coppe, che inizierà il prossimo 29 luglio alle 16. Il pacchetto comprenderà le quattro partite di Europa League e gli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima fase sarà dedicata esclusivamente ai possessori dell’abbonamento Serie A 2024-25, che fino alle 13 del 13 agosto potranno confermare il proprio posto del campionato a un prezzo vantaggioso. Il costo parte dai 54 euro delle Curve, con tanto di riduzioni per i tifosi under 16, disabili o invalidi con accompagnatore. Le informazioni riguardanti un’eventuale vendita libera (che inizierebbe il 13 eventualmente si concluderebbe il 29 agosto) verranno invece comunicate a ridosso della data di chiusura della prelazione.