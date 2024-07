Test contro il Tolosa ad Ancona, si attende l'ok

Saranno sei, in tutto, le amichevoli pre-campionato per la Roma di Daniele De Rossi, che ieri ha debuttato a Trigoria con il test contro il Latina. La prossima gara è fissata per lunedì, quando i giallorossi voleranno in Slovacchia, per fare visita al Kosice. [...] Il club ha già ufficializzato anche i match contro Olympiacos (3 agosto a Rieti), Coventry City ed Everton (6 e 10 agosto, durante il ritiro in Inghilterra). Prima della sfida ai greci però, DDR ha chiesto alla società di fissare un'altra partita.

La scelta è ricaduta su sabato 27 luglio, quando la Roma dovrebbe affrontare il Tolosa allo stadio Del Conero di Ancona. Il condizionale è d'obbligo, perché le due società sono d'accordo, ma manca ancora l'ok da parte della Prefettura. [...] Non sembra mettere pensiero l'agibilità della struttura, in grado di ospitare circa 23.000 posti a sedere, quanto il rischio di possibili disordini. La tifoseria organizzata dell'Ancona, infatti, da anni è gemellata con la Curva A del Napoli. [...]

(il Romanista)