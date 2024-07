Test col Tolosa con Dybala e Smalling. Spazio ai nazionali, occhi su Mawissa

Terza amichevole, con tanti titolari in più e le buone notizie che arrivano dal mercato. Alle 18 la Roma affronterà a porte chiuse il Tolosa a Trigoria (diretta su Dazn), dopo l’annullamento della gara ad Ancona per motivi di ordine pubblico. Sono tornati a disposizione Dybala e Smalling e sarà la prima uscita per gli azzurri tornati in settimana a Trigoria: Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy. [...] Dovrebbe anche essere l’occasione per vedere finalmente Abraham, escluso nelle prime due amichevoli e con il gate sempre aperto in uscita. Il nuovo acquisto Dahl assisterà alla gara in panchina, così come Celik rientrato ieri dalle vacanze dopo l’Europeo con la Turchia. De Rossi nel Tolosa osserverà anche un avversario messo in lista di gradimento: si tratta del difensore 19enne Christian Mawissa, per il quale Ghisolfi ha chiesto informazioni.

(Gasport)