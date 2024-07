Test col Tolosa a rischio stop: pericolo scontro con i napoletani

L'amichevole tra Roma e Tolosa, in programma il 27 luglio ad Ancona rischia di saltare. Motivi di ordine pubblico. A preoccupare è la vicinanza del ritiro del Napoli che dal prossimo 25 luglio lavorerà a Castel di Sangro. Una decisione arriverà a breve, ma la tensione è alta. Sotto la lente d'ingrandimento c'è anche quella del 3 agosto in programma a Rieti contro i greci dell'Olympiacos: i tifosi della Roma sono uniti da un gemellaggio con i rivali storici del Panatinhaikos. Al momento non sembra ci possano essere particolari problemi, ma si valutano tutte le soluzioni per evitare qualsiasi rischio.

(Il Messaggero)