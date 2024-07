Terzo giorno tra test fisici e lavoro sul campo

Terzo giorno di ritiro, ieri a Trigoria. La squadra, come di consueto, ha sostenuto una doppia seduta: in mattinata altri test fisici, nel pomeriggio invece ha svolto lavoro in campo. Tanti, come sottolineato nei giorni scorsi, i giovani presenti alle dipendenze di Daniele De Rossi: tra di loro non ci sono il portiere Renato Marin e Mattia Mannini perché convocati dal c.t. Bernardo Corradi con l'Under 19 azzurra che da lunedì disputerà, in Irlanda del Nord, il campionato europeo di categoria.

(corsera)