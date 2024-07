Tentazione Soulé. Casting attacco

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma studia sul mercato il nuovo attacco. Dopo l’arrivo di Le Fée, De Rossi e Ghisolfi stanno lavorando per costruire un reparto offensivo in grado di tenere testa alle altre big del campionato e tornare nuovamente in Champions League. Molto passerà dal nuovo attaccante, ruolo in cui i giallorossi potrebbero ripartire totalmente da zero. Dopo l'addio di Lukaku (tornato dal prestito al Chelsea) e la cessione di Belotti, la Roma starebbe infatti cercando di cedere anche Abraham. L’inglese, che, nonostante il grave infortunio e una seconda parte di stagione non all'altezza, viene valutato 30 milioni, ha ricevuto degli interessamenti dalla Premier League e da due club italiani: Juventus e Milan (dove ritroverebbe Tomori e Loftus-Cheek). I rossoneri, alla ricerca di due centravanti da consegnare a Fonseca, hanno provato nei giorni scorsi ad abbassare le richieste per l’ex Chelsea inserendo alcune contropartite tecniche, ricevendo un secco rifiuto di Ghisolfi.

Il dt non sta tuttavia perdendo tempo, e continua a sondare il profilo del possibile sostituto, che potrebbe arrivare dalla Liga. La domanda del Villarreal per Sorloth è ancora troppo alta (il "sottomarino giallo" al momento sarebbe disposto a scendere di qualche milione dal prezzo della clausola rescissoria, fissata a 38 milioni), mentre per En-Nesyri c’è da sfidare la concorrenza di Fenerbahce e Al Quad-siya. I giallorossi avrebbero contattato il giocatore del Siviglia, proponendo un ingaggio di 3,5 milioni, il marocchino tuttavia potrebbe optare per il trasferimento in Turchia o in Arabia per motivi religiosi. Scenario opposto per Soulé. Oltre alla Roma, sull'ala di proprietà della Juventus, c'è il pressing del Leicester, che ha già messo sul tavolo un'offerta di 25 milioni, non ritenuta soddisfacente da Giuntoli. L'argentino, vista anche la forte amicizia con Dybala e Paredes (nella scorsa stagione in prestito al Frosinone, abitando a Tecchiena si incontrava spesso con i due nazionali, come testimoniato anche da qualche immagine sul suo account Instagram), preferirebbe trasferirsi nella Capitale, rendendo così più facile un suo possibile arrivo alla Roma, che non ha formulato alcuna offerta ufficiale a fronte di una valutazione di almeno 30 milioni.

Non ci sono solo attaccanti nel mirino di Ghisolfi: l'indiziato principale per completare la fascia sinistra è Samuel Dahl. Lo svedese, impegnato in campionato con il Djurgarden, potrebbe vestire la maglia della Roma per una cifra tra i 3 e i 4 milioni. Il direttore tecnico è alla ricerca anche di un terzino destro: piacciono Pubill, Kamani e Assignon, mentre è stato proposto al club Saud Abdulhamid, tesserato dell'Al-Hilal. Il calciatore, che tra 4 giorni compirà 25 anni, vorrebbe giocare in Europa e si tratterebbe di un affare low cost. Nel frattempo a Trigoria termina la prima settimana di preparazione estiva: De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che si ritroverà già domani al Fulvio Bernardini in attesa dei nazionali e della prima amichevole, in programma mercoledì alle 18 con il Latina all'interno del centro sportivo.