Targa per il tifoso giallorosso De Falchi, ucciso 35 anni fa allo stadio San Siro

IL TEMPO - La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celi e il sindaco Roberto Gualtieri hanno partecipato ieri pomeriggio alla cerimonia di scoprimento della nuova targa dedicata ad Antonio De Falchi nel parco di Torre Spaccata, nel Municipio VI. L'area verde, intitolata al tifoso romanista ucciso 35 anni fa all'esterno dello stadio San Siro a Milano, è stata riqualificata e messa in sicurezza. «Una bella emozione, un momento significativo per tanti. Antonio era un giovane che insieme ai suoi amici era andato a vedere la Roma a Milano. La sua unica colpa fu quella di essere un romanista, per questo fu aggredito fino alla morte», ha detto la presidente Celi. «Oggi, dopo 35 anni, questa amministrazione ha deciso di dedicargli un parco per sottolineare l'importanza dello sport come aggregazione e per ricordare l'impegno contro ogni forma di violenza» ha aggiunto

la presidente dell'Assemblea capitolina, che ci ha tenuto a ringraziare «anche il Municipio VI e il consigliere Flavio Mancini che si è speso in prima persona presentando una mozione lo scorso giugno».