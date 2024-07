Tammy e la Premier: la Roma è in attesa

[...] Tammy Abraham è tornato ad allenarsi individualmente per farsi trovare pronto per il raduno che comincerà lunedì. [...] Il suo futuro davanti a un bivio: restare a Roma o tornare in Premier League? [...] La punta con un passato nel Chelsea ha mercato. Diversi club sono interessati, tanto che nelle ultime settimane si sono rincorse voci più o meno fondate sulle ipotesi West Ham, Tottenham, Bournemouth e Leicester, ma nessuno fino a qui si è spinto a formulare una proposta vera e propria alla Roma. [...]

Se Abraham andrà via lo farà in cambio di non meno di 30 milioni: questa è la valutazione di Florent Ghisolfi, che aspetta una mossa da parte dei ricchissimi club della Premier per aprire una trattativa vera e propria. [...] Abraham viene da una stagione difficilissima, passata principalmente tra lettini di fisioterapia e corse a ritmi lenti. [...] In totale ha messo da parte 12 presenze (quasi sempre parziali) tra campionato ed Europa League per un totale di 321 minuti. E si è tolto lo sfizio di tornare al gol, per di più nel big match contro il Napoli. [...] Con quale maglia festeggerà la prossima volta in una partita ufficiale però è un rebus grande così.

(corsport)