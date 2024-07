Tammy, Bove, Zale: noi ci siamo

[...] Adesso tocca ad Abraham, Bove e Zalewski rimuovere i dubbi sul futuro. Sono tre situazioni diverse ma nessuna ha uno sviluppo certo in un'estate di profondo rinnovamento a Trigoria. Particolarmente importante sarà la scelta su Abraham, che ovviamente dipende soprattutto dalle offerte. Nella scorsa stagione non tutto è andato liscio tra lui e la Roma, tra lui e De Rossi. Da qui, dopo un grave infortunio, la prospettiva di venderlo davanti a un'offerta di 20-25 milioni che non produrrebbe minusvalenze. Al momento però Ghisolfi non ha ricevuto proposte di questo tipo. [...] Se funziona per Abraham, il principio è ancora più valido per Edoardo Bove che in pochi mesi è passato dallo status gladiatore meritato con Mourinho al ruolo di alternativa sceneggiato da de Rossi. Questione di valutazioni tecnico-tattiche su un centrocampista che a gennaio stava per essere convocato da Spalletti in nazionale. E che adesso la Roma potrebbe vendere davanti a un'offerta attrattiva, non distante dalle cifre di Abraham. [...] Ci proverà anche Zalewski, l'altro ragazzo del 2002 in bilico. Ma la sua posizione è più complicata da un punto di vista contrattuale: andando in scadenza nel 2025, se non rinnova sarà venduto probabilmente a pezzi di saldo. [...] Ma se arrivano 10-12 milioni la Roma lo vende.

(corsport)