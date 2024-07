C'è solo l'As Roma. O meglio in questo caso, c'è anche l'As Roma. Nel campionato di massima serie di Futsal, la società Olimpus, fondata nel 1999 dall'attuale presidente, Andrea Verde, dal prossimo anno cambierà il nome in ASD Roma 1927 Futsal. […] I romanisti potranno quindi tifare per i loro colori al Palaolgiata in Via Guido Cantini 4. […]

(Il Romanista)