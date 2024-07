Svilar senza sosta: mani sulla Roma

La porta della Roma è al sicuro con il nuovo numero uno, che per la prima volta passerà un'estate sapendo che sarà il titolarissimo, una pedina inamovibile nello scacchiere di Daniele De Rossi. Una novità (personale) assoluta. Perché nella sua carriera, sia in giallorosso che in precedenza al Benfica, è sempre partito dietro, come seconda o terza scelta, nella speranza di esplo-dere e di dimostrare il suo valore nel lungo periodo. (...) La firma sul nuovo contratto è solo una formalità. La base è impostata. Di più. C'è già l'accordo tra l'agente del portiere e i dirigenti giallorossi. Svilar non ha fretta, ha anche comprato casa in città, si trova bene, convive con la compagna June Peeters, che ha accompagnato la sua dolce metà a Trigoria nel giorno del raduno estivo. Mile sa che è solamente una questione di tempo. Del resto, tutte le parti in causa hanno la reciproca volontà di andare avanti insieme. Il suo ingaggio non è in linea con i parametri dei titolari de Roma: guadagna, infatti, 900.000 euro a stagione. La cifra sarà per forza di cose ritoccata verso l'alto, nella voce compenso ci saranno sei zeri e non è escluso che la scadenza sarà messa anche più lontana nel tempo, magari passando dal 2027 al 2029. (...)

(corsport)