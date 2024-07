Svilar fa già gli straordinari: si allena a Ibiza, pronto il rinnovo. Come vice si scalda Andrada

Per qualcuno il ritiro è come se fosse già iniziato. Mile Svilar anche ieri ha svolto lavoro in palestra tra squat e corsa dopo le immagini sui social delle prime parate su un campo di allenamento a Ibiza, dove ha passato le vacanze con la fidanzata June. Sperava di andare all’Europeo col Belgio, alla fine ha perso anche il posto assicurato con la Serbia. Di sicuro non rischia quello con la Roma. […] In panchina a tifare per lui non ci sarà più Rui Patricio, che ha salutato tutti lo scorso 30 giugno. La Roma è alla caccia del vice Svilar: il primo indiziato era Bodart dello Standard Liegi, ma le richieste del club belga hanno raffreddato la pista. Un nome che ha preso quota nelle ultime ore è quello di Esteban Andrada del Monterrey. […]

(Gasport)