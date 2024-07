Svelato il nuovo stadio. Progetto da un miliardo per 55 mila spettatori

Per un attimo la collinetta del Campidoglio è sembrata un set di Hollywood. E, come nel tempio del grande cinema, i protagonisti in scena ieri, il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin, la Ceo Lina Soulokou e il sindaco Roberto Gualtieri, hanno regalato alla platea un sogno grande come uno stadio e immagini di un progetto da Oscar. (...) Una struttura da un miliardo di euro "pensata per la città", ha aggiunto un raggiante Ryan, e un gioiello che oggi appare come una statuetta dorata hollywoodiana e che entro il 2027, nell'anno del centenario della società, è destinato a diventare un kolossal pieno di vita giallorossa. (...) Un impianto, in particolare, pensato per dare ai tifosi giallorossi una Curva Sud da 10.000 posti, una delle più grandi d'Europa, per una capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7.000 mila utilizzabili su richiesta per specifici eventi e per ospitare sponsor internazionali. (...)

(gasport)