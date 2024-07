Sulla destra è sprint a due: in pole c'è Pubill

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Sistemata la fascia si-nistra della difesa con gli acquisti di Angelino prima e Dahl (in arrivo ufficialità e prime parole da romanista) poi, a Ghisolfi toccherà sistemare anche la corsia destra. Un'impresa non facile, ma sulla quale il nuovo ds giallorosso sta già lavorando, contestualmente alle altre operazioni di mercato già condotte in porto o in dirittura d'arrivo. (...) I profili che interessano di più, non è un segreto, sono quelli di Marc Pubill e di Lorenz Assignon. Il primo, spagnolo classe 2003, è attualmente impegnato alle Olimpiadi con la nazionale spagnola: di proprietà dell'Almeria, che un anno fa lo ha prelevato dal Levante, il calciatore è valutato intorno ai 10 milioni di euro. Ghisolfi ha già avuto dei contatti con l'entourage del calciatore, che piace anche a Bologna e Newcastle, ma al momento non sono ancora state presentate offerte ufficiali. A segno nella gara inaugurale delle Furie Rosse ai Giochi olimpici contro l'Uzbekistan, ieri Pubill è stato invece lasciato in tribuna nel 3-1 con cui la Spagna ha battuto la Repubblica Dominicana. Alto 1,91, forte fisicamente, nella passata stagione con l'Almeria ha collezionato 23 presenze in Liga, con un gol e 3 assist. Dotato di buona tecnica individuale e di capacità di corsa, è il profilo che più piace a Trigoria e quello che, ad oggi, sembra avere più chance di vestire il giallorosso. Occhio però alla concorrenza. Concorrenza che non manca pure per il francese Lorenz Assignon, ventiquattrenne del Rennes, reduce da sei mesi in prestito oltremanica, al Burnley, dove ha ben figurato nonostante la retrocessione dei Clarets. Tra Francia e Inghilterra, nel 2023-24 Assignon ha raccolto 35 presenze, con 3 reti e 4 assist. Anche la sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma nei giorni scorsi per lui si è fatto avanti anche l'Aston Villa, che come la Roma è alla ricerca di un laterale destro. La pista resta viva, nonostante Pubill sia comunque la prima scelta. (...)