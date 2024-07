Stop Everton. I debiti del club frenano Friedkin

IL TEMPO (L. PES) - Friedkin ci ripensa: no all'Everton. È saltato dopo una trattativa esclusiva di quattro settimane l'affare che doveva portare la famiglia Friedkin (proprietaria della Roma dal 2020) ad acquisire la maggioranza del club di Liverpool. «Dopo un periodo di esclusività - si legge nella nota ufficiale pubblicata dagli inglesi - le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group su una potenziale vendita di una quota di maggioranza nell'Everton si sono concluse e The Friedkin Group non procederà con l'acquisto del Club. Sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato discussioni in buona fede per valutare se fosse possibile concordare una vendita. Tali discussioni si sono concluse». Secondo fonti statunitensi, i debiti (ammontanti a circa 200 milioni di sterline) della società nei confronti di 777 partners avrebbero frenato il magnate texano nel proseguire la trattativa e chiudere. La sorpesa, però, sempre leggendo il comunicato, sta nei rapporti tra Friedkin e l'Everton: «Il Gruppo Fried-kin rimarrà un finanziatore del Club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nel consentire la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro luminoso sia all'Everton che alla città di Liverpool». Ruolo decisivo, quindi, per Mr. Dan come finanziatore per il nuovo stadio delle Toffees e che, evidentemente, continuerà anche senza l'acquisizione della quota di maggioranza.