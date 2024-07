Stop con il Tolosa DDR: “La Roma sarà competitiva”

“Stiamo lavorando con il club per aumentare la qualità, ci sono posizioni da coprire ma la sensazione è che verranno sistemate e la squadra sarà più forte“. È fiducioso, Daniele De Rossi, al termine della partita persa ieri 1-0 dalla Roma a Trigoria contro il Tolosa. (...) Per la seconda volta in altrettante partite Dybala, ieri capitano, è stato schierato come falso nove. “Per me è una soluzione. Abbiamo in testa di prendere sul mercato esterni che possono buttarsi negli spazi e dialogare con lui, che ha le qualità per farlo. Se lo immaginiamo come centravanti boa non va bene, ma se ci muoviamo in funzione sua diventa una soluzione interessante, con molta copertura sugli spazi grazie a calciatori che hanno più gamba”. DDR si dice fiducioso anche nel confronto con le altre squadre che lotteranno per un posto in Champions. “È troppo presto per un bilancio della forza delle squadre. Ne riparliamo il primo settembre a mercato chiuso. Abbiamo fatto 18 partite e 34 punti, è una media che non mi dispiace ma dobbiamo migliorarla. Il percorso durerà 2 0 3 anni e non si può volere tutto e subito ma la sensazione è che verranno giocatori importanti e giovani e che la squadra sarà forte“.

(corsera)