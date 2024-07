Stadio Roma, l'investimento sale da 600 milioni a 1 miliardo

Da quasi 6oo milioni a 1 miliardo circa. Salirà del 67% l'investimento privato per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La cifra- "one billion" - è emersa ieri dall'incontro in Campidoglio tra il vicepresidente della As Roma Ryan Friedkin, l'amministratrice delegata Lina Souloukou e il sindaco Roberto Gualtieri. Un segnale di rilancio e del "forte committments" della società al progetto, anche per rassicurare i tifosi (e gli scettici). (...) Rispetto ai circa 600 milioni inizialmente preventivati (528,39 milioni di investimenti di cui 360,32 per opere e sicurezza, 128 per somme a disposizione e 40 di oneri concessori) la scommessa dei Eriedkin aumenterà fino a sfiorare il miliardo. (...)

(Il Sole 24 ore)