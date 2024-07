Stadio, la Roma accelera e oggi incontra Gualtieri

La giornata di oggi può rappresentare un’importante svolta per la Roma e i suoi tifosi. Probabilmente un momento storico per il club che mai come questa volta sembra essere pronta a fare sul serio per la costruzione di uno stadio di proprietà che segnerà una svolta economica importante per il mondo giallorosso. Il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e la Ceo Lina Souloukou sono pronti a incontrare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per un’importante riunione che segnerà un’accelerazione nei lavori sull’area di Pietralata e quindi nella presentazione del progetto definitivo. Alle 12 la dirigenza giallorossa sarà in Campidoglio per parlare con il primo cittadino e i rappresentanti del Comune per presentare il rendering dell’impianto e dell’area su cui sorgerà lo stadio, con le prime vere immagini del progetto, il video dimostrativo di come lo stadio della Roma a Pietralata sarà un beneficio non solo per il club ma per tutto il quadrante nord-est e i cittadini romani. [...] I Friedkin stanno facendo sul serio, e stanno facendo tutto nel modo giusto, anche a costo di allungare i tempi in alcuni inevitabili procedimenti. La presenza di Ryan Friedkin è un forte segnale del commitment della proprietà al progetto del nuovo stadio e al futuro del club: «Questo progetto non è solo un investimento nelle infrastrutture sportive, ma un atto di amore e rispetto verso la nostra storia, i nostri tifosi e tutti i cittadini di Roma. Sarà un impianto che onorerà le tradizioni del club, rispetterà la nostra comunità e porterà un valore aggiunto significativo alla città di Roma. La famiglia Friedkin è fermamente impegnata a costruire un futuro brillante per la Roma, mantenendo sempre al centro i valori che ci uniscono. Questo stadio sarà un monumento alla nostra passione e al nostro impegno per il successo». [...]

(Corsport)