Stadio, i tifosi sognano: "Ma pochi 60mila posti"

All'indomani della presentazione in Campidoglio al sindaco Gualtieri del design del nuovo stadio della Roma di Pietralata, fra i tifosi giallorossi è l'entusiasmo il sentimento più diffuso. Un entusiasmo cauto, però. Il leit motiv sui social è sostanzialmente quello del "speriamo che questa sia la volta buona". [...] C'è un tema che anima il dibattito sia sui social che per i Roma Club: l'ultima versione del progetto prevede che l'impianto sia per 60mila posti. Che in molti giudicano un numero troppo esiguo. Sandro Crocicchi, su X, scrive: "Sessanta mila sono pochi comunque, considerando il 5% della quota ospiti, saremo 57.000, decisamente pochi. Questa è l'unica cosa che non digerisco, lo stadio invece è molto bello". [...]

Stesso discorso per Fabrizio Grassetti, presidente dell'Unione Tifosi Romanisti (Utr): "Tutto bello, bello il video, bello il disegno. Mi trova allineato tranne che per una cosa. I posti: sono troppo pochi". [...] Al contrario, c'è una linea di pensiero meno rigida: "A me il numero dei posti pare tutto sommato accettabile", dice Rocca (RC Campidoglio). E Andrea Rocchi, presidente del Roma Club Parioli: "Il numero dei posti mi pare adeguato. Lo stadio è disegnato in modo avveniristico e il video l'ho trovato molto emozionante". [...]

(Il Messaggero)