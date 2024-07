Stadio della Roma, oggi incontro Friedkin-Gualtieri: si svelerà il progetto del nuovo impianto

Mezzogiorno di fuoco, ma solo per le temperature bollenti della Capitale. Perché oggi, quando le lancette segneranno le 12, non ci sarà alcun duello come nello storico film con Gary Cooper e Grace Kelly. Al Campidoglio andrà in scena un incontro importante che testimonierà la totale coesione tra la Roma e il Comune. [...] In Campidoglio verranno affrontati temi fondamentali: lo stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti. Soprattutto, sarà presentato il design e il video del nuovo stadio, un’opera ambiziosa con una capienza di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7 mila posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi. Un polo attivo per il calcio, e non solo. Un segnale forte quello dei Friedkin che, dopo aver rinunciato all’acquisto dell’Everton, intendono impegnarsi ancora di più per la Roma e lo faranno puntando su un investimento che permetterà al club di crescere sia dal punto di vista economico che sportivo. [...]

(Gasport)